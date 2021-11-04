ru ua
Чт, 04 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Новина українською →
Украина, Четверг 04 ноября 2021 17:04
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 4 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 26,18 гривен за доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,21 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,1650 - 26,1850 грн/доллар, евро 30,1964 - 30,2195 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 3 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,3980 - 30,4211 грн/евро, российский рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 ноября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,19 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
"Красная" зона и новые COVID-сертификаты. Как может измениться карантин на следующей неделе
DAILY
Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Денис Казанский: Россия не соглашается с самим фактом существования независимой Украины