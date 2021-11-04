Курс доллара продолжил падение на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 4 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 26,18 гривен за доллар, курс в покупке до 26,16 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 21 копейку до 30,21 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,1650 - 26,1850 грн/доллар, евро 30,1964 - 30,2195 грн/евро, российский рубль 0,3668 - 0,3675 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 3 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,2550 - 26,2750 грн/доллар, евро 30,3980 - 30,4211 грн/евро, российский рубль 0,3638 - 0,3642 грн/рубль.