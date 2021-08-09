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Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

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Понедельник 09 августа 2021 17:53
Курс евро упал до минимума с июля 2020 года Фото: курс евро упал на 22 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,53 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 августа установлен на таком уровне: 31,5302 гривен за евро (-0,1454 грн). При этом курс евро на 6 августа составляет 31,6756 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 20 июля 2020 года - 31,2554 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,47 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,45 гривен за евро.

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