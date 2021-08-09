Курс евро упал до минимума с июля 2020 года
Фото: курс евро упал на 22 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 августа 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,53 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 10 августа установлен на таком уровне: 31,5302 гривен за евро (-0,1454 грн). При этом курс евро на 6 августа составляет 31,6756 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 20 июля 2020 года - 31,2554 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,47 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,45 гривен за евро.