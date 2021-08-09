Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 9 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,4515 - 31,4751 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль. Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8050 - 26,8250 грн/доллар, евро 31,5575 - 31,5810 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.