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Межбанк закрылся падением курса доллара

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Понедельник 09 августа 2021 17:07
Межбанк закрылся падением курса доллара Фото: курс доллара на межбанке снизился на 6 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 9 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,76 гривен за доллар, курс в покупке до 26,74 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,47 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7400 - 26,7600 грн/доллар, евро 31,4515 - 31,4751 грн/евро, российский рубль 0,3640 - 0,3644 грн/рубль.

Межбанк закрылся падением курса доллара

Напомним, 6 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8050 - 26,8250 грн/доллар, евро 31,5575 - 31,5810 грн/евро, российский рубль 0,3653 - 0,3657 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с июля прошлого года. Официальный курс гривны к доллару на 10 августа установлен на таком уровне: 26,8011 гривен за 1 доллар (-0,0335 грн). При этом курс доллара на 9 августа составляет: 26,8346 гривен за 1 доллар.

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