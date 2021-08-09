Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року
Фото: курс євро впав на 22 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,53 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 10 серпня встановлено на такому рівні: 31,5302 гривень за євро (-0,1454 грн). При цьому курс євро на 6 серпня становить 31,6756 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 20 липня 2020 року - 31,2554 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,47 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,45 гривень за євро.