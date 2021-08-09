Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 10 серпня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,53 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 10 серпня встановлено на такому рівні: 31,5302 гривень за євро (-0,1454 грн). При цьому курс євро на 6 серпня становить 31,6756 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 20 липня 2020 року - 31,2554 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua