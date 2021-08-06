Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 августа 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,67 гривен за евро. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 9 августа установлен на таком уровне: 31,6756 гривен за евро (-0,2208 грн). При этом курс евро на 6 августа составляет 31,8964 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,6719 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua