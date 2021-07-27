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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Вторник 27 июля 2021 17:21
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара на межбанке снизился на 8 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 27 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 8 копеек до 26,89 гривен за доллар, курс в покупке до 26,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,76 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8700 - 26,8900 грн/доллар, евро 31,7442 - 31,7678 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3647 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, 26 июля торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9550 - 26,9750 грн/доллар, евро 31,8257 - 31,8493 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума за последний год. Официальный курс гривны к доллару на 28 июля установлен на таком уровне: 26,906 гривен за 1 доллар (-0,0745 грн). При этом курс доллара на 27 июля составляет: 26,9805 гривен за 1 доллар. Ниже курс был только 2 июля 2020 года - 26,77 гривен за доллар.

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