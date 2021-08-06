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Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

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П'ятниця 06 серпня 2021 18:00
Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року Фото: курс євро впав на 22 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,67 гривень за євро. Це на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 9 серпня встановлено на такому рівні: 31,6756 гривень за євро (-0,2208 грн). При цьому курс євро на 6 серпня становить 31,8964 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,6719 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 29 копійок до 31,58 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,55 гривень за євро.

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