Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 28 июля установлен на таком уровне: 31,7814 гривен за евро (-0,0273 грн). При этом курс евро на 27 июля составляет 31,8087 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua