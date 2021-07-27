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Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

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Вторник 27 июля 2021 17:52
Курс евро упал до минимума с июля 2020 года Фото: курс евро упал на 2 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 июля 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,78 гривен за евро. Это на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 28 июля установлен на таком уровне: 31,7814 гривен за евро (-0,0273 грн). При этом курс евро на 27 июля составляет 31,8087 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс упал до годового минимума. Ниже курс был назад - 22 июля 2020 года - 31,67 гривен за евро.

Курс евро упал до минимума с июля 2020 года

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 31,76 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,74 гривен за евро.

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