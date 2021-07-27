Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року
Фото: курс євро впав на 2 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на такому рівні: 31,7814 гривень за євро (-0,0273 грн). При цьому курс євро на 27 липня становить 31,8087 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,76 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,74 гривень за євро.