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Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

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Вівторок 27 липня 2021 17:52
Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року Фото: курс євро впав на 2 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на такому рівні: 31,7814 гривень за євро (-0,0273 грн). При цьому курс євро на 27 липня становить 31,8087 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 31,76 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,74 гривень за євро.

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