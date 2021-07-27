Курс євро впав до мінімуму з липня 2020 року

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,78 гривень за євро. Це на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 28 липня встановлено на такому рівні: 31,7814 гривень за євро (-0,0273 грн). При цьому курс євро на 27 липня становить 31,8087 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс впав до річного мінімуму. Нижче курс був назад - 22 липня 2020 року - 31,67 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua