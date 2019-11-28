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НБУ повысил официальный курс евро

Новости » Финансы     28.11.2019 - 18:05
НБУ повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожал на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 5 копеек до 26,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне: 2645,115 гривен за 100 евро (+4,6734 грн).

При этом курс евро на 28 ноября составляет 2640,4416 гривен за 100 евро.

НБУ повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 26,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 27 ноября), продажи - 26,59 (26,54 - 27 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 1 копейку до 26,41 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,39 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2403,5575 гривен за 100 долларов (+5,1184 гривен).

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