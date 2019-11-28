НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожал на 5 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 5 копеек до 26,45 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 29 ноября установлен на таком уровне: 2645,115 гривен за 100 евро (+4,6734 грн).

При этом курс евро на 28 ноября составляет 2640,4416 гривен за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 28 ноября 2019 года, на наличном рынке курс в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 5 копеек до 26,59 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 26,24 (26,20 - 27 ноября), продажи - 26,59 (26,54 - 27 ноября) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 1 копейку до 26,41 гривен за евро. Курс в покупке составляет 26,39 грн за евро.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 29 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,03 гривен за доллар, что на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 29 ноября установлен на таком уровне: 2403,5575 гривен за 100 долларов (+5,1184 гривен).