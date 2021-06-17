Курс евро упал до минимума с августа прошлого года
Фото: курс евро упал на 33 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 18 июня 2021 года установил курс евро на уровне 32,44 гривен за евро. Это на 33 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Официальный курс евро на 18 июня установлен на таком уровне: 32,4424 гривен за евро (-0,3298 грн). При этом курс евро на 17 июня составляет 32,7722 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс упал до минимума с августа прошлого года. Ниже курс был только 30 августа 2020 года - 32,4279 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 36 копеек до 32,49 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,46 гривен за евро.