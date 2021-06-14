Курс евро упал до минимума за 2,5 месяца

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,70 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс упал до минимума за 2,5 месяца. Ниже курс был только 4 апреля - 32,7003 гривен за евро.

Официальный курс евро на 15 июня установлен на таком уровне: 32,7053 гривен за евро (-0,0852 грн). При этом курс евро на 14 июня составляет 32,7905 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,64 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 32,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 июня 2021 года установил официальный курс на уровне 26,99 гривен за доллар. Курс снизился на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 июня установлен на таком уровне: 26,9957 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 14 июня составляет: 27,0404 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за 11 месяцев. Ниже курс был только 13 июля 2020 года - 26,9505 гривен за доллар.