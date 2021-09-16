Курс евро снова упал после двухдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,37 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 17 сентября установлен на таком уровне: 31,37 гривен за евро (-0,1470 грн). При этом курс евро на 16 сентября составляет 31,517 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение двух дней роста.

Скриншот bank.gov.ua