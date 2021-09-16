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Курс евро снова упал после двухдневного роста

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Украина, Четверг 16 сентября 2021 17:52
Курс евро снова упал после двухдневного роста Фото: курс евро упал на 14 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 сентября 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,37 гривен за евро. Это на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 сентября установлен на таком уровне: 31,37 гривен за евро (-0,1470 грн). При этом курс евро на 16 сентября составляет 31,517 гривен за евро.

Курс евро снова упал после двухдневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста в течение двух дней роста.

Курс евро снова упал после двухдневного роста

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 31,38 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,36 гривен за евро.

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