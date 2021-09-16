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Курс євро знову впав після дводенного зростання

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Україна, Четвер 16 вересня 2021 17:52
Курс євро знову впав після дводенного зростання Фото: курс євро впав на 14 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 17 вересня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,37 гривень за євро. Це на 14 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 17 вересня встановлений на такому рівні: 31,37 гривень за євро (-0,1470 грн). При цьому курс євро на 16 вересня становить 31,517 гривень за євро.

Курс євро знову впав після дводенного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився після зростання протягом двох днів зростання.

Курс євро знову впав після дводенного зростання

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 11 копійок до 31,38 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,36 гривень за євро.

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