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Курс евро снова упал до 30 гривен

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 ноября 2021 года установил курс евро на уровне 30,02 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 ноября установлен на таком уровне: 30,0266 гривен за евро (-0,1202 грн). При этом курс евро на 16 ноября составляет 30,1468 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро снова упал до 30 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,04 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,02 гривен за евро.

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Курс евро