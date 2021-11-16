Курс доллара на межбанке вырос еще на 15 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 16 ноября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 14 копеек до 26,49 гривен за доллар, курс в покупке до 26,47 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 30,04 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,4700 - 26,4900 грн/доллар, евро 30,0249 - 30,0476 грн/евро, российский рубль 0,3602 - 0,3606 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 15 ноября закрылись в диапазоне: доллар 26,3350 - 26,3550 грн/доллар, евро 30,1167 - 30,1395 грн/евро, российский рубль 0,3622 - 0,3626 грн/рубль.