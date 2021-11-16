Національний банк України (НБУ) на 17 листопада 2021 року встановив курс євро на рівні 30,02 гривень за євро. Це на 12 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 17 листопада встановлено на такому рівні: 30,0266 гривень за євро (-0,1202 грн). При цьому курс євро на 16 листопада становить 30,1468 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро знову впав до 30 гривень.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 9 копійок до 30,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,02 гривень за євро.