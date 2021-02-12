Курс евро снизился после трех дней роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля января 2021 года установил официальный курс евро на уровне 33,68 гривен за евро. Это на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 15 февраля установлен на таком уровне: 33,6801 гривен за евро (-0,131 грн). При этом курс евро на 12 февраля составляет 33,8111 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 33,73 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,71 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 февраля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс вырос на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 15 февраля установлен на таком уровне: 27,844 гривен за 1 доллар (+0,0056 грн). При этом курс доллара на 12 февраля составляет: 27,8384 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет третий день подряд после снижения в течение семи рабочих дней, когда он опустился до минимума с сентября прошлого года.