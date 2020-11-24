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Курс евро снизился после достижения трехлетнего максимума

Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подешевела на 7 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,68 гривен за евро. Это на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 ноября установлен на таком уровне: 33,6801 гривен за евро (-0,0752 грн). При этом курс евро на 24 ноября составляет 33,7553 гривен за евро.

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Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро снижается после того, как 24 ноября он достиг максимума с февраля 2018 года.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,64 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,62 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,37 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 ноября установлен на таком уровне: 28,3741 гривен за 1 доллар (+0,0047 грн). При этом курс доллара на 24 ноября составляет: 28,3694 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет пятый день подряд после трех дней снижения.

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