Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала до максимума с февраля 2018 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2020 года установил курс евро на уровне 33,75 гривен за евро. Это на 13 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 ноября установлен на таком уровне: 33,7553 гривен за евро (+0,1287 грн). При этом курс евро на 23 ноября составляет 33,6266 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро вырос до максимума почти за три года. Выше курс был 7 февраля 2018 года - 33,85 гривен за доллар.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 33,68 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,65 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 ноября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,36 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 ноября установлен на таком уровне: 28,3694 гривен за 1 доллар (+0,0141 грн). При этом курс доллара на 23 ноября составляет 28,3553 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс растет четвертый день подряд после трех дней снижения.