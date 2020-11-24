Курс євро знизився після досягнення трирічного максимуму

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2020 року встановив курс євро на рівні 33,68 гривень за євро. Це на 7 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 листопада встановлено на такому рівні: 33,6801 гривень за євро (-0,0752 грн). При цьому курс євро на 24 листопада становить 33,7553 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс євро знижується після того, як 24 листопада він досяг максимуму з лютого 2018 року.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 4 копійки до 33,64 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,62 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 листопада 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,37 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 листопада встановлено на такому рівні: 28,3741 гривень за 1 долар (+0,0047 грн). При цьому курс долара на 24 листопада становить: 28,3694 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс зростає п'ятий день поспіль після трьох днів зниження.