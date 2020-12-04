Курс доллара падает третий день подряд после длительного роста

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 1 копейку

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 декабря 2020 года установил официальный курс на уровне 28,29 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 7 декабря установлен на таком уровне: 28,2913 гривен за 1 доллар (-0,0125 грн). При этом курс доллара на 4 декабря составляет: 28,3038 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс снижается третий день подряд после непрерывного роста с середины ноября.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 4 декабря 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,26 гривен за доллар, курс в покупке до 28,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 34,33 гривен за евро.

Прогноз

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,99 грн/доллар. Настроения за последний квартал еще ухудшились.