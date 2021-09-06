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Курс евро снижается второй день подряд

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 17:52
Курс евро снижается второй день подряд Фото: курс евро упал на 16 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,80 гривен за евро. Это на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 сентября установлен на таком уровне: 31,8063 гривен за евро (-0,1621 грн). При этом курс евро на 6 сентября составляет 31,9684 гривен за евро.

Курс евро снижается второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро падает второй день подряд.

Курс евро снижается второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,78 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,76 гривен за евро.

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