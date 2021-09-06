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Курс доллара продолжил падение на межбанке

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Украина, Понедельник 06 сентября 2021 17:26
Курс доллара продолжил падение на межбанке Фото: курс доллара снизился на 11 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 6 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 19 копеек до 31,78 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7650 - 26,7850 грн/доллар, евро 31,7620 - 31,7857 грн/евро, российский рубль 0,3666 - 0,3670 грн/рубль.

Курс доллара продолжил падение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 3 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,8750 - 26,8950 грн/доллар, евро 31,9490 - 31,9700 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара падает второй день подряд. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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