Курс євро знижується другий день поспіль
Фото: курс євро впав на 16 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,80 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 7 вересня встановлено на такому рівні: 31,8063 гривень за євро (-0,1621 грн). При цьому курс євро на 6 вересня становить 31,9684 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро падає другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 31,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,76 гривень за євро.