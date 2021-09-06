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Курс євро знижується другий день поспіль

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 17:52
Курс євро знижується другий день поспіль Фото: курс євро впав на 16 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 7 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,80 гривень за євро. Це на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 вересня встановлено на такому рівні: 31,8063 гривень за євро (-0,1621 грн). При цьому курс євро на 6 вересня становить 31,9684 гривень за євро.

Курс євро знижується другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро падає другий день поспіль.

Курс євро знижується другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 19 копійок до 31,78 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,76 гривень за євро.

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