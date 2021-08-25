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Курс евро резко вырос после падения до годового минимума

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Украина, Среда 25 августа 2021 17:52
Курс евро резко вырос после падения до годового минимума Фото: курс евро вырос на 22 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,34 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 августа установлен на таком уровне: 31,3438 гривен за евро (+0,2151 грн). При этом курс евро на 26 августа составляет 31,1287 гривен за евро.

Курс евро резко вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро вырос после падения до минимума за год.

Курс евро резко вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 31,41 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,38 гривен за евро.

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