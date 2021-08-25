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Курс євро різко виріс після падіння до річного мінімуму

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Україна, Середа 25 серпня 2021 17:52
Курс євро різко виріс після падіння до річного мінімуму Фото: курс євро виріс на 22 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,34 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 26 серпня встановлено на такому рівні: 31,3438 гривень за євро (+0,2151 грн). При цьому курс євро на 26 серпня становить 31,1287 гривень за євро.

Курс євро різко виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро виріс після падіння до мінімуму за рік.

Курс євро різко виріс після падіння до річного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 23 копійки до 31,41 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,38 гривень за євро.

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