Межбанк закрылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 25 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 5 копеек до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 23 копейки до 31,41 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,7200 - 26,7400 грн/доллар, евро 31,3879- 31,4114 грн/евро, российский рубль 0,3610 - 0,3614 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 20 августа 2021 года закрылись в диапазоне: доллар 26,6750 - 26,6950 грн/доллар, евро 31,1483 - 31,1717 грн/евро, российский рубль 0,3586 - 0,3592 грн/рубль.