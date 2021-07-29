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Курс евро резко вырос после падения до годового минимума

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Украина, Четверг 29 июля 2021 17:52
Курс евро резко вырос после падения до годового минимума Фото: курс евро вырос после падения до минимума за последний год (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 июля 2021 года установил курс евро на уровне 31,92 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 июля установлен на таком уровне: 31,9239 гривен за евро (+0,2218 грн). При этом курс евро на 29 июля составляет 31,7021 гривен за евро.

Курс евро резко вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс вырос после падения до годового минимума.

Курс евро резко вырос после падения до годового минимума

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 31,93 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,91 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков Альпари, в июле снижение курса доллара и евро к гривне продолжится. С высокой вероятностью евро продолжить дешеветь по отношению к доллару, а значит, он снизится к гривне сильнее американской валюты.

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