Курс євро різко виріс після падіння до річного мінімуму
Національний банк України (НБУ) на 30 липня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,92 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 30 липня встановлено на такому рівні: 31,9239 гривень за євро (+0,2218 грн). При цьому курс євро на 29 липня становить 31,7021 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс виріс після падіння до річного мінімуму.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 19 копійок до 31,93 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,91 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків Альпарі, в липні зниження курсу долара і євро до гривні продовжуватися. З високою ймовірністю євро продовжити дешевшати по відношенню до долара, а значить, він знизиться до гривні сильніше американської валюти.