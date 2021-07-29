Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 29 июля 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,88 гривен за доллар, курс в покупке до 26,86 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 31,93 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,8600 - 26,8800 грн/доллар, евро 31,9150 - 31,9388 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 28 июля 2021 года закрылись в диапазоне: 26,9200 - 26,9400 грн/доллар, евро 31,7252 - 31,7487 грн/евро, российский рубль 0,3649 - 0,3653 грн/рубль.