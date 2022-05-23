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Курс евро резко вырос к доллару после заявления главы ЕЦБ о повышении ставок

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Украина, Понедельник 23 мая 2022 14:24
Курс евро резко вырос к доллару после заявления главы ЕЦБ о повышении ставок Фото: глава ЕЦБ Кристин Лагард (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Курс евро вырос 23 мая, после того, как президент Европейского центрального банка заявила, что банк, вероятно, поднимет процентные ставки к сентябрю. В это же доллар продолжил свое падение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Евро сильно вырос, прибавив 1,1% до 1,0687 доллара. В настоящее время он вырос на 3,3% с момента достижения 13 мая многолетнего минимума в 1,0349 доллара.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила в своем блоге, что банк, вероятно, поднимет ставку по депозитам в зоне евро с отрицательной территории к концу сентября и может поднять ее еще больше, если инфляция не стабилизируется на уровне 2%.

"Мы рассматриваем это как временную коррекцию (в долларе США) на данный момент. Если мы посмотрим на основные причины, по которым доллар так сильно укреплялся в последние месяцы, мы не думаем, что фундаментальная история последних месяцев существенно изменилась на прошлой неделе", - сказал аналитик MUFG Ли Хардман.

При этом он указал, что в очень краткосрочной перспективе существует риск того, что это коррекционное снижение может продолжиться дальше.

Индекс доллара США к основным мировым валютам, поднявшись примерно на 16% до двухлетнего максимума до 105,01 за 12 месяцев к середине мая, упал 23 мая до 102,15.

Доллар стал основной валютой для инвесторов в этом году, когда рисковые активы упали, а опасения по поводу экономики и инфляции подскочили.

Напомним, в конце апреля курс доллара к основным мировым валютам вырос до 20-летнего максимума

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