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Курс євро різко виріс до долара після заяви глави ЄЦБ про підвищення ставок

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Україна, Понеділок 23 травня 2022 14:24
Курс євро різко виріс до долара після заяви глави ЄЦБ про підвищення ставок Фото: глава ЄЦБ Крістін Лагард (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Курс євро виріс 23 травня, після того, як президент Європейського центрального банку заявила, що банк, ймовірно, підніме процентні ставки до вересня. В цей же долар продовжив своє падіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Євро сильно виріс, додавши 1,1% до 1,0687 долара. В даний час він виріс на 3,3% з моменту досягнення 13 травня багаторічного мінімуму в 1,0349 долара.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила в своєму блозі, що банк, ймовірно, підніме ставку за депозитами в зоні євро з негативної території до кінця вересня і може підняти її ще більше, якщо інфляція не стабілізується на рівні 2%.

"Ми розглядаємо це як тимчасову корекцію (в доларі США) на даний момент. Якщо ми подивимося на основні причини, через які Долар так сильно зміцнювався в останні місяці, ми не думаємо, що фундаментальна історія останніх місяців істотно змінилася минулого тижня", - сказав аналітик MUFG Лі Хардман.

При цьому він вказав, що в дуже короткостроковій перспективі існує ризик того, що це корекційне зниження може продовжитися далі.

Індекс долара США до основних світових валют, піднявшись приблизно на 16% до дворічного максимуму до 105,01 за 12 місяців до середини травня, впав 23 травня до 102,15.

Долар став основною валютою для інвесторів цього року, коли ризикові активи впали, а побоювання з приводу економіки та інфляції підскочили.

Нагадаємо, в кінці квітня курс долара до основних світових валют зріс до 20-річного максимуму

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