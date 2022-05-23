Курс євро різко виріс до долара після заяви глави ЄЦБ про підвищення ставок
Курс євро виріс 23 травня, після того, як президент Європейського центрального банку заявила, що банк, ймовірно, підніме процентні ставки до вересня. В цей же долар продовжив своє падіння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Євро сильно виріс, додавши 1,1% до 1,0687 долара. В даний час він виріс на 3,3% з моменту досягнення 13 травня багаторічного мінімуму в 1,0349 долара.
Президент ЄЦБ Крістін Лагард заявила в своєму блозі, що банк, ймовірно, підніме ставку за депозитами в зоні євро з негативної території до кінця вересня і може підняти її ще більше, якщо інфляція не стабілізується на рівні 2%.
"Ми розглядаємо це як тимчасову корекцію (в доларі США) на даний момент. Якщо ми подивимося на основні причини, через які Долар так сильно зміцнювався в останні місяці, ми не думаємо, що фундаментальна історія останніх місяців істотно змінилася минулого тижня", - сказав аналітик MUFG Лі Хардман.
При цьому він вказав, що в дуже короткостроковій перспективі існує ризик того, що це корекційне зниження може продовжитися далі.
Індекс долара США до основних світових валют, піднявшись приблизно на 16% до дворічного максимуму до 105,01 за 12 місяців до середини травня, впав 23 травня до 102,15.
Долар став основною валютою для інвесторів цього року, коли ризикові активи впали, а побоювання з приводу економіки та інфляції підскочили.
Нагадаємо, в кінці квітня курс долара до основних світових валют зріс до 20-річного максимуму
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