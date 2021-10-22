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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Пятница 22 октября 2021 17:52
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 8 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,57 гривен за евро. Это на 8 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 октября установлен на таком уровне: 30,5774 гривен за евро (+0,084 грн). При этом курс евро на 22 октября составляет 30,4934 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,62 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,60 гривен за евро.

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