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Межбанк закрылся снижением курса доллара

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Украина, Пятница 22 октября 2021 17:23
Межбанк закрылся снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 6 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 22 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,30 гривен за доллар, курс в покупке до 26,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,62 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,2800 - 26,3000 грн/доллар, евро 30,6083- 30,6210 грн/евро, российский рубль 0,3729 - 0,3733 грн/рубль.

Межбанк закрылся снижением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 21 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,3450 - 26,3650 грн/доллар, евро 30,6761- 30,6994 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3704 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара вырос после падения до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 23 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,29 гривен за доллар. Курс на 9 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

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