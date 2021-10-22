ru ua
Пт, 22 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Курс євро зростає другий день поспіль

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 22 жовтня 2021 17:52
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 8 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,57 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 жовтня встановлено на такому рівні: 30,5774 гривень за євро (+0,084 грн). При цьому курс євро на 22 жовтня становить 30,4934 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 30,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,60 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс євро Курс НБУ Курс гривні
NEWS
Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону
Карантин в Києві: нові обмеження у разі переведення міста в "червону" зону
DAILY
Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Вирішальна битва. Як пройдуть вибори в Грузії і чого чекати Саакашвілі