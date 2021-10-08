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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Пятница 08 октября 2021 17:52
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 4 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,47 гривен за евро. Это на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 октября установлен на таком уровне: 30,4768 гривен за евро (+0,039 грн). При этом курс евро на 7 октября составляет 30,4378 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после падения до минимума более чем за год.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,50 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,48 гривен за евро.

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