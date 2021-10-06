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Курс доллара продолжил снижение на межбанке

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Украина, Среда 06 октября 2021 17:10
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара упал на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 6 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 4 копейки до 26,39 гривен за доллар, курс в покупке до 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 30,45 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,3700 - 26,3900 грн/доллар, евро 30,4336- 30,4566 грн/евро, российский рубль 0,3635 - 0,3639 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару на межбанке 5 октября закрылись в диапазоне: доллар 26,4100 - 26,4300 грн/доллар, евро 30,6144- 30,6350 грн/евро, российский рубль 0,3643 - 0,3646 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с марта 2020 года. Национальный банк Украины (НБУ) на 7 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,35 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

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