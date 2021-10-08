Національний банк України (НБУ) на 11 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,47 гривень за євро. Це на 4 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 11 жовтня встановлено на такому рівні: 30,4768 гривень за євро (+0,039 грн). При цьому курс євро на 7 жовтня становить 30,4378 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння до мінімуму більш ніж за рік.

Скріншот (bank.gov.ua)