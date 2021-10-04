Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2021 года установил курс евро на уровне 30,92 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 5 октября установлен на таком уровне: 30,9261 гривен за евро (+0,0545 грн). При этом курс евро на 4 октября составляет 30,8716 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после падения до годового минимума.

Скриншот (bank.gov.ua)