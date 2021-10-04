ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Курс євро зростає другий день поспіль

Новость на русском →
Україна, Понеділок 04 жовтня 2021 17:52
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,92 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 жовтня встановлено на такому рівні: 30,9261 гривень за євро (+0,0545 грн). При цьому курс євро на 4 жовтня становить 30,8716 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 30,83 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,81 гривень за євро.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс гривні Курс НБУ Курс євро
NEWS
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини
DAILY
Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Гра в монополію. Як "Слуга народу" збирається звільнити Разумкова і ряд міністрів