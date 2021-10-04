Національний банк України (НБУ) на 5 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,92 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 5 жовтня встановлено на такому рівні: 30,9261 гривень за євро (+0,0545 грн). При цьому курс євро на 4 жовтня становить 30,8716 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння до річного мінімуму.

Скріншот (bank.gov.ua)