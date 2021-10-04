Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 4 октября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии упал на 11 копеек до 26,52 гривен за доллар, курс в покупке до 26,50 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 30,83 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,5000 - 26,5200 грн/доллар, евро 30,8142- 30,8321 грн/евро, российский рубль 0,3652 - 0,3658 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 30 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6100 - 26,6300 грн/доллар, евро 30,8702- 30,8909 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3654 грн/рубль.