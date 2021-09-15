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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Среда 15 сентября 2021 17:58
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 5 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,51 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 15 сентября установлен на таком уровне: 31,517 гривен за евро (+0,0543 грн). При этом курс евро на 14 сентября составляет 31,4627 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после падения в течение семи дней.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,47 гривен за евро.

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