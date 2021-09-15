Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил курс евро на уровне 31,51 гривен за евро. Это на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 15 сентября установлен на таком уровне: 31,517 гривен за евро (+0,0543 грн). При этом курс евро на 14 сентября составляет 31,4627 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд после падения в течение семи дней.

Скриншот (bank.gov.ua)