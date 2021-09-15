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Курс євро зростає другий день поспіль

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Україна, Середа 15 вересня 2021 17:58
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,51 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 вересня встановлений на такому рівні: 31,517 гривень за євро (+0,0543 грн). При цьому курс євро на 14 вересня становить 31,4627 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння протягом семи днів.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 5 копійок до 31,49 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,47 гривень за євро.

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