Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,51 гривень за євро. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 15 вересня встановлений на такому рівні: 31,517 гривень за євро (+0,0543 грн). При цьому курс євро на 14 вересня становить 31,4627 гривень за євро.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль після падіння протягом семи днів.

Скріншот (bank.gov.ua)