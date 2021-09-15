Курс доллара закрылся снижением на межбанке

Курс доллара на межбанке в продаже 15 сентября 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,65 гривен за доллар, курс в покупке до 26,63 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 31,49 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 26,6350 - 26,6550 грн/доллар, евро 31,4719- 31,4928 грн/евро, российский рубль 0,3670 - 0,3676 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 14 сентября закрылись в диапазоне: доллар 26,6500 - 26,6700 грн/доллар, евро 31,5189- 31,5426 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3658 грн/рубль.