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Курс евро растет второй день подряд

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Украина, Четверг 12 августа 2021 17:52
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро вырос на 1 копейку (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,42 гривен за евро. Это на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 августа установлен на таком уровне: 31,421 гривен за евро (+0,0105 грн). При этом курс евро на 12 августа составляет 31,4105 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро растет второй день подряд.

Курс евро растет второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,37 гривен за евро. Курс в покупке составляет 31,35 гривен за евро.

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