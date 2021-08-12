Межбанк закрылся падением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 12 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,75 гривен за доллар, курс в покупке до 26,73 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 31,37 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 31,3516 - 31,3750 грн/евро, российский рубль 0,3630 - 0,3634 грн/рубль. Напомним, торги по доллару на межбанке 11 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7750 - 26,7950 грн/доллар, евро 31,4204 - 31,4439 грн/евро, российский рубль 0,3628 - 0,3632 грн/рубль.