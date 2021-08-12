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Курс євро зростає другий день поспіль

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 17:52
Курс євро зростає другий день поспіль Фото: курс євро виріс на 1 копійку (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,42 гривень за євро. Це на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 13 серпня встановлено на такому рівні: 31,421 гривень за євро (+0,0105 грн). При цьому курс євро на 12 серпня становить 31,4105 гривень за євро.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро зростає другий день поспіль.

Курс євро зростає другий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу знизився на 7 копійок до 31,37 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,35 гривень за євро.

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