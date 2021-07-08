ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс евро растет второй день подряд

Новина українською →
Киев, Четверг 08 июля 2021 17:54
Курс евро растет второй день подряд Фото: курс евро повысился до 32,31 гривен (freepik)
Автор: РБК-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) снова поднял официальный курс евро и на 9 июля 2021 года он составит 32,31 гривен. Это на две копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 9 июля установлен на таком уровне: 32,3191 гривен за евро (+0,0281). При этом курс евро на 8 июля составлял 32,291 гривен за евро.

Курс евро растет второй день подряд

Фото: курс валют (скриншот сайта НБУ)

Таким образом, курс евро на этой неделе растет второй день подряд.

Курс евро растет второй день подряд

Фото: динамика курса евро (скриншот сайта НБУ)

Межбанк

Сегодня на открытии межбанковского валютного рынка курс евро в продаже потерял еще две копейки и был на отметке 32,16 гривен за евро. Но в течение дня тенденция изменилась, евро начал дорожать и завершил сессию на уровне 32,40 гривен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины курсы валют Евро
NEWS
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
В Украине вспышка "Дельта" штамма возможна уже в июле
DAILY
Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Цена на газ в Европе бьет рекорды. Будет ли дорожать "коммуналка" в Украине