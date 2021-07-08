Курс євро зростає другий день поспіль
Національний банк України (НБУ) знову підняв офіційний курс євро і на 9 липня 2021 року він складе 32,31 гривень. Це на дві копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 9 липня встановлений на такому рівні: 32,3191 гривень за євро (+0,0281). При цьому курс євро на 8 липня становив 32,291 гривень за євро.
Фото: курс валют (скріншот сайту НБУ)
Таким чином, курс євро на цьому тижні зростає другий день поспіль.
Фото: динаміка курсу євро (скріншот сайту НБУ)
Міжбанк
Сьогодні на відкритті міжбанківського валютного ринку курс євро у продажу втратив ще дві копійки і був на позначці 32,16 гривень за євро. Але протягом дня тенденція змінилася, євро почав дорожчати і завершив сесію на рівні 32,40 гривень.